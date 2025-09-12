Haberler

Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Sporcu Komitesine Seçildi

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda sporcuların oyu ile dünya boksunun sporcu komitesine seçildi.

MİLLİ boksör Buse Naz Çakıroğlu, İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'na katılan aktif sporcuların oyu ile dünya boksunun sporcu komitesine seçildi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, şampiyonada ayrı bir gurur yaşadı. Yarın yarı final karşılaşmasına çıkacak Çakıroğlu, şampiyonaya katılan sporcuların oyu ile dünya boksunun sporcu komitesinde yer aldı.

Yapılan oylama sonucunca dünya boksu aktif sporcular komitesine Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye), Caitlin Parker (Avustralya), Daniel Pitt (Galler), Richard Torrez Jr (Amerika), Yojerlin Cesar (Fransa), Zzareen Nikhat (Hindistan) seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
