Buse Ertekin, 2025 Sezonunu Zaferlerle Taçlandırdı

Buse Ertekin, 2025 Sezonunu Zaferlerle Taçlandırdı
Denizlili milli bisikletçi Buse Ertekin, 2025 sezonunda katıldığı tüm puanlı yol yarışlarını kazanarak Genel Klasman Sezon Şampiyonu unvanını elde etti. Pamukkale Atletik Spor Kulübü, 2025 sezonunu 25 madalyayla tamamladı.

2025 Yılında katıldığı tüm yarışları zaferle taçlandıran Denizlili Milli bisikletçi Buse Ertekin, sezonu zirvede tamamlayarak kırılması zor bir seriye adını yazdırdı.

Türkiye Kupası Puanlı Yol Yarışlarının Alanya etabı, 16-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Yarışlarda Denizli'yi başarıyla temsil eden NF Kimya Pamukkale Atletik Spor Kulübü milli bisikletçisi Buse Ertekin, ilk gün düzenlenen 71 kilometrelik Yol Yarışı ve ikinci gün yapılan Kriteryum Sürat Yarışı'nda tüm rakiplerini geride bırakarak kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Buse Ertekin'den kırılması güç bir rekor

2025 sezonunda katıldığı tüm puanlı yol yarışlarında birinci olan Buse Ertekin, toplamda 11 yarışın tamamını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu performansıyla "Genel Klasman Sezon Şampiyonu" unvanını elde eden Ertekin, kırılması zor bir seriye adını yazdırdı. Başarılı sporcu, Isparta'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da üstün performans sergileyerek hem Yol hem de Zamana Karşı disiplinlerinde birincilik kürsüsüne yerini aldı. Bu sonuçlarla 2025 sezonunu artarda zaferlerle taçlandırdı.

Turgay Germen'den dağ bisikletinde çifte şampiyonluk

Denizlili bir diğer başarılı sporcu Turgay Germen ise Dağ Bisikleti branşında Denizli'yi başarıyla temsil etti. Germen, Olimpik Cross Country ve Maraton Türkiye Şampiyonalarında çifte zafer kazanarak sezonu iki şampiyonlukla tamamladı.

Pamukkale Atletik Spor Kulübü'nden göz dolduran sezon

Pamukkale Atletik Spor Kulübü, Bisiklet branşında 2025 sezonunu büyük bir başarıyla noktaladı. Kulübün sporcuları; 21 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazanarak hem bireysel hem de takımlar klasmanında fark oluşturdu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

