Bursaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular salonda kuvvet ve devamlılık çalışmaları yaptı. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Bursaspor çalışmalarına bu sabah saatlerinde salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sabahsaatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular salonda kuvvette devamlılık çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA