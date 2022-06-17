Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak - Haberler

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Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak. Yeşil-beyazlı takım ilk iki etabı Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde geçirirken, lig başlangıcına doğru şehir dışında kamp yapacak.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, yeni sezon hazırlıkları ile ilgili bilgi verdi. 53 yaşındaki teknik adam, "Altyapıya çok hakim bir ekibim var. Altyapı hocalarımızla toplantı yapacağız. 13 Temmuz'da sahaya ayak basacağız. Kamp programıyla ilgili de bazı yerlere bakıyoruz. Üç etap şeklinde başlayacağız. Tesislerimiz mükemmel. Bazı düzenlemeler de olacak. Olağanüstü bir konfor olacak. İki etap Bursa'da olacak. Üçüncü etabı da şehir dışında yapıp, hazırlık maçlarımızı da oynayıp hazır hale geleceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı Bursaspor Bursa Spor Haberler

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