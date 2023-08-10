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Bursaspor'un 2023-2024 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı

Spor Haberleri

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'un 2023-2024 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Yeşil-beyazlı taraftarların her sezon merakla beklediği formalar, düz beyaz, düz yeşil ve çubuklu şeklide üç farklı çeşitte sunumu yapıldı. Henüz fiyatları açıklanmayan formaların kısa süre içinde Bursastore mağazalarından satışa çıkması bekleniyor.

Bursaspor'un 2023-2024 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'un 2023-2024 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Yeşil-beyazlı taraftarların her sezon merakla beklediği formalar, düz beyaz, düz yeşil ve çubuklu şeklide üç farklı çeşitte sunumu yapıldı. Henüz fiyatları açıklanmayan formaların kısa süre içinde Bursastore mağazalarından satışa çıkması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu bursastore Bursaspor Spor Haberler

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