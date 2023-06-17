Bursaspor'u şampiyon yapmıştı! Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaştı. 53 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'de tek şampiyonluğu bulunan Bursaspor'u zafere taşımıştı.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam getirildi.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya varılmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Kocaelispor'un, 53 yaşındaki Ertuğrul Sağlam ile önümüzdeki günlerde imza töreni gerçekleştirileceği belirtildi.