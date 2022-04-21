Bursaspor tarih yazdı! Obradovic'in Partizan'ını dev turnuvanın dışına ittiler
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7DAYS EuroCup TOP 16 eleme turu maçında Frutti Extra Bursaspor, Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan'ı deplasmanda 103-95'lik skorla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Temsilcimiz çeyrek finalde Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın rakibi oldu.
Eurocup TOP 16 turunda Sırbistan'da Partizan ile Frutti Extra Bursaspor karşı karşıya geldi. Obradovic'in yönetimindeki Sırp ekibini 103-95 mağlup eden Bursaspor çeyrek finale yükseldi.
BURSASPOR ÇEYREK FİNAL'DE
Normal sürenin son 14 saniyesine 84-79 geride giren Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in 10 saniye kala atığı 2, Holland'ın da 7 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmada rakibine 19-11 üstünlük sağlayan Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın rakibi oldu. Zeljko Obradovic'in ekibi, bu sezon organizasyonda ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı.
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