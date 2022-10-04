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Bursaspor son antrenmanını Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı

Spor Haberleri

Bursaspor son antrenmanını Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı

Bursaspor, Ankaraspor maçının son antrenmanını Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Bursaspor, Ankaraspor maçının son antrenmanını Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas - pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Ankaraspor Bursaspor Spor Haberler

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