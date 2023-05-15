Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bursaspor, Özlüce'de kampa girdi

Bursaspor, Özlüce'de kampa girdi

Spor Haberleri

Somaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girdi.

Somaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girdi.

TFF 2. Lig'in 37. haftasında sahasında yarın Somaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde 5'e 2 pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Yazıcı Mesut Şen Bursaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title