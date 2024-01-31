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Bursaspor, Nazilli Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 6 maçında puan alamayan Bursaspor, 23'üncü hafta karşılaşmasında konuk ettiği Nazilli Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Hasan BOZBEY/BURSA, -

STAT: Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Ramazan Doğanay, Mehmet Büyükyılmaz, Cem Mustafa Akpınar

BURSASPOR: Deniz Aydın - Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver, Kerem Dede, Yiğit Fidan, Yusuf Sertkaya, Emre Tepegöz, Bilal Güney (Dk. 80 Barış Dalkıran), Abdullah Tazgel, Ömer Turan Görgüç (Dk. 69 Enes Solakoğulları),  Eren Güler (Dk. 85 Samet Bozkurt)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ozan Can Oruç - Baran Işık, Ahmet Gökbayır, Süleyman Enes Karakaş (Dk. 46 Yakup Emre Bakkal (Dk. 84 Abdullah Beytaş), Salih Kavrazlı, Ali Karakaya, Hakkı Can Aksu, Ekrem Çalışanlar, Özkan Taştemur, Recep Efe Koçak (Dk. 68 Tibet Öniz), Talha Erdoğan (Dk. 46 Barışcan Işık Altunbaş)

SARI KARTLAR: Bilal Güney, Eren Güler, Yusuf Sertkaya ( Bursaspor ) - Ali Karakaya, Ekrem Çalışanlar, Yakup Emre Bakkal ( Nazilli Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 6 maçında puan alamayan Bursaspor, 23'üncü hafta karşılaşmasında konuk ettiği Nazilli Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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