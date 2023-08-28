Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Günay ve yönetim kurulu üyeleri Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti

Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Günay ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa'nın yeni Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Başkanımız Recep Günay, Demirtaş'a isminin yazılı olduğu formamızı hediye etti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Günay ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa'nın yeni Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Recep Günay, Yönetim Kurulu üyelerimiz; Metin Genç, Sedat Topaloğlu, Turan Cesur, Ali Rıza San ve Savaş Sefaile birlikte Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Başkanımız Recep Günay, Demirtaş'a isminin yazılı olduğu formamızı hediye etti." - BURSA