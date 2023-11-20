Basketbol Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Bursaspor İnfo Yatırım, yarın Telekom Baskets Bonn ile karşı karşıya gelecek. Bursaspor kafilesi bugün Almanya'ya gitti ve Köln Başkonsolosluğu tarafından karşılandı.

Bursaspor İnfo Yatırım, Telekom Baskets Bonn ile maç için Almanya'ya gitti

Bursaspor İnfo Yatırım, Telekom Baskets Bonn ile yarın oynayacağı maç için bugün Almanya'ya gitti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Bursaspor İnfo Yatırım, yarın Telekom Baskets Bonn ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele için yeşil-beyazlı kafile bugün Almanya'ya gitti.

Bursaspor kafilesini Köln Başkonsolosluğu karşıladı. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada da, "Kendilerine bu nazik davranışlarından ötürü teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Bursaspor'un bu önemli mücadelesi yarın saat 22.00'de oynanacak. - BURSA