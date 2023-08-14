Bursaspor İnfo Yatırım ile İsim Sponsorluğu Anlaşması İmzaladı

Basketbol Süper Ligi takımlarından Bursaspor, İnfo Yatırım ile bir yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Kulüp başkanı Sezer Sezgin, önümüzdeki sene Play-Off hedefiyle başlayacaklarını ve Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk bayrağını dalgalandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursa spor Basketbol, İnfo Yatırım ile bir yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Barış Spor Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısına Bursa spor Basketbol Kulübü Başkanı Sezer Sezgin, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ziya Gökalp, kulüp genel menajeri Özgün Önver, başantrenör Jure Zdovc, oyuncular ve taraftarlar katıldı.

Yeşil-beyazlı kulüp, yapılan anlaşmayla 2023-2024 sezonu sonuna kadar Bursa spor İnfo Yatırım olarak yola devam edecek.

Kulüp başkanı Sezer Sezgin, yaptığı konuşmada, iş birliğinin uzun yıllar devam edebileceğine inandığını söyledi.

Sezgin, anlaşmanın camialarına, Türk basketboluna ve Hedef Holding ailesine uğurlu olması temennisinde bulundu.

Ligin en düşük bütçeli 4-5 takımından birisi olduklarını ifade eden Sezgin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz sene de düşük bütçeyle götürdüğümüz bu ligi beşinci sırada bitirdik ve play-off'lara kaldık. Bu sene değerli projelerimiz Özgün Önver ve koçumuz ile transfer sezonuna başladık. Genel menajerimiz ve koçumuzla birlikte yerli ve yabancı transferlerimizi hızlı bir şekilde bitirdik. Önümüzdeki sene play-off hedefiyle başlayacağımız ligin ilk maçını iple çekiyoruz. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Türk bayrağını dalgalandırmaya, Bursa spor armasını şerefle temsil etmeye devam edeceğiz."

Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ise Cumhuriyet'in 100. yılını spora destek vererek kutlamak istediklerini belirtti.

Gençlere ilham veren basketbol sporunu destekleyerek geleceğe katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Gökalp, "Bursa spor basketbol takımını ve güçlü takım üzerinden basketbol sporunu destekleyerek ülkemize ve toplumumuza katkıda bulunmayı istiyoruz ve katkıda bulunmayı da sürdürmeye kararlıyız. Bunun için de Avrupa'nın en iyi ligleri arasında gösterilen Basketbol Süper Ligi'nin en iddialı takımlarından Avrupa'daki görkemli mücadeleleriyle dikkatleri üzerine çeken, dünyanın en iyi liglerinden NBA'ye oyuncu ihraç eden köklü spor kulübümüz Bursaspor'un resmi isim sponsoru olmaktan ve basketbol sporunu desteklemekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül de anlaşmada emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Sponsorluk anlaşmasının ardından yeni transferler için imza töreni düzenlendi.