Bursaspor ilk maçında gol oldu yağdı
Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 8-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçı Bursaspor, 8-0'lık farklı bir skorla kazandı.

BURSASPOR GOL OLDU YAĞDI

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 1 ve 41. dakikada Ertuğrul Ersoy, 10. dakikada Tayfun Aydoğan, 58 ve 82. dakikada Sertaç Çam, 78 ve 84. dakikada Muhammet Demir ve 89. dakikada İlhan Depe kaydetti.

SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Bursaspor, yeni sezona 3 puanla başladı. -6 puan ile lige başlayan Yeni Malatyaspor ise ilk maçında puanla tanışamadı. Bursaspor, bir sonraki maçında 1461 Trabzon FK ile sahasında karşılaşacak. Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraş İstiklal Spor deplasmanına gidecek.

