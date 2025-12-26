Haberler

Bursaspor devre arası çalışmalarına başladı

Bursaspor, sezonun ikinci yarısına yönelik devre arası hazırlıklarının ilk etabını teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve pas oyunlarıyla sona erdi.

Bursaspor, devre arası hazırlıklarının birinci etabına başladı. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sezonun ikinci yarısı için ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşu çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde geniş alanda pas oyunları oynandı.

Yeşil-beyazlılar, devre arası hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

