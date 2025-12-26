Bursaspor devre arası çalışmalarına başladı
Bursaspor, devre arası hazırlıklarının birinci etabına başladı. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sezonun ikinci yarısı için ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşu çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde geniş alanda pas oyunları oynandı.
Yeşil-beyazlılar, devre arası hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.