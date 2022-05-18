Bursaspor'dan küçülme kararı! Eski tesisin ve Timsah Arena'nın toplam elektrik maliyeti 700 bin TL - Haberler

Bursaspor'dan küçülme kararı! Eski tesisin ve Timsah Arena'nın toplam elektrik maliyeti 700 bin TL
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Bursaspor yönetiminin daha önceki haftalarda basın mensuplarına verdikleri bilgide, küme düşülmesi halinde Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerini kapatıp, Vakıfköy Orhan Özselek tesislerine gideceği belirtilmişti. Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinin ve Timsah Arena'nın elektrik maliyeti 700 bin TL'yi buluyor. Bu rakamın TFF 2. Lig'de karşılanması oldukça zor gözüküyor.
Spor Toto 1. Lig'den düşen Bursaspor'da en çok merak edilen konu, yönetimin yapacağı toplantı sonrası tesisler hakkındaki vereceği karar.
TESİSLER BOŞALACAK
Daha önce Bursaspor yönetiminin basın mensupları ile yaptığı toplantıda, küme düşülmesi halinde Vakıfköy Orhan Özselek tesislerine taşınacağı belirtilmişti.
ELEKTRİK MALİYETİ 700 BİN TL
Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinin ve Timsah Arena'nın toplam elektrik maliyetinin 700 bin TL olduğu ve bunun TFF 2. Lig'de karşılanamaz olduğu belirtilmişti. Ayrıca Bursaspor'da çalışan personel sayısında da ciddi bir azalma olacak.
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