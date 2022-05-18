Bursaspor'dan küçülme kararı! Eski tesisin ve Timsah Arena'nın toplam elektrik maliyeti 700 bin TL - Haberler

Spor Toto 1. Lig'den düşen Bursaspor'da en çok merak edilen konu, yönetimin yapacağı toplantı sonrası tesisler hakkındaki vereceği karar.

TESİSLER BOŞALACAK

Daha önce Bursaspor yönetiminin basın mensupları ile yaptığı toplantıda, küme düşülmesi halinde Vakıfköy Orhan Özselek tesislerine taşınacağı belirtilmişti.

ELEKTRİK MALİYETİ 700 BİN TL

Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinin ve Timsah Arena'nın toplam elektrik maliyetinin 700 bin TL olduğu ve bunun TFF 2. Lig'de karşılanamaz olduğu belirtilmişti. Ayrıca Bursaspor'da çalışan personel sayısında da ciddi bir azalma olacak.

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