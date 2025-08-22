Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 3 transfer birden

TFF 2. Lig ekibi Bursaspor'dan Süper Lig devi Fenerbahçe'ye 3 genç isim birden katıldı.

FENERBAHÇE'YE 3 TRANSFER BİRDEN

Bursaspor, 2008 doğumlu 3 futbolcusunu Sarı-lacivertlilere gönderdi. Yeşil-beyazlılar; Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya'nın Fenerbahçe'ye transferini duyurdu.

''KARİYERLERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ''

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pilot takımımız Nilüfer FK'da kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcularımız Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya'nın transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya'ya kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.