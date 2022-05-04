Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor - Haberler

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Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek Bursaspor, bu mücadelenin hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek Bursaspor, bu mücadelenin hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyo hareketleriyle başlayan idman geniş alanda, gruplar halinde yapılan pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maçlar yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı, Ümraniyespor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

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