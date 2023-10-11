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Bursaspor'da Teknik Direktörlük Koltuğuna Murat Sözkesen Getirildi

Bursaspor'da Nedim Vatansever'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Murat Sözkesen getirildi. Yaklaşık 20 gün önce Teknik Menajer olarak göreve başlayan Sözkesen, bundan böyle takımın başında yer alacak. Sözkesen'in görevine ise Mustafa Gönden getirildi. Her iki isim için de önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması ve basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.