Bursaspor, Belediye Kütahyaspor maçı sonrası hazırlıklarına devam ediyor

Bursaspor, dünkü Belediye Kütahyaspor maçının ardından antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Teknik direktör Yalçın Gündüz gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Bursaspor dünkü Belediye Kütahyaspor maçı sonrası hazırlıklarına ara vermeden devam etti.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde rondo pas ve sınırlandırılmış alan oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı mas koşuları ve dar alanda çift kale maç yaparak tamamladı. Dün oynanan Belediye Kütahyaspor karşılaşmasında görev alan oyuncular salonda rejenerasyon çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA