Bursaspor Anadolu Üniversitesi Maçı İçin Taktik Çalışmalarına Devam Ediyor
Bursaspor, Anadolu Üniversitesi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla yönetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman, ısınma hareketleri ve pas oyunlarıyla başladı, ardından taktik çalışmalar yapıldı.
Bursaspor'da Anadolu Üniversitesi hazırlıkları devam etti. Yeşil Beyazlı takım taktik çalıştı.
Bursaspor, Anadolu Üniversitesiile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor, Anadolu Üniversitesi maçı hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA