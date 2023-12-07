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Bursaspor, Afyonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

7 Aralık 2023 16:54 Son Güncelleme: 16:56 Abone Ol

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Afyonspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı çalışmayla sürdürecek.