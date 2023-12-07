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Bursaspor, Afyonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Afyonspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Afyonspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı çalışmayla sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Murat Sözkesen İbrahim Yazıcı Bursaspor Futbol Spor Güncel Haberler

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