Bursaspor'a Süper Lig'den bir transfer daha

Bursaspor'a Süper Lig'den bir transfer daha
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TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan transfer ettiği Ertuğrul Ersoy'un ardından Antalyaspor forması giyen Güray Vural'la da görüşme gerçekleştirdi.

TFF 3. Lig'de grubunu birinci bitirerek TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor transferde hız kesmiyor. Daha önce Süper Lig ekibi Gaziantep FK'den eski oyuncusu Ertuğrul Ersoy'u transfer eden Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'den bir transfer daha yapmanın peşinde.

GÜRAY VURAL İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bursa'nın yerel medyasında yer alan habere göre; Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Antalyaspor forması giyen 36 yaşındaki sol bek oyuncusu Güray Vural ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çelik'in tecrübeli oyuncuya 1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve 1. Lig yolunda takıma tecrübe katmasını istediği dile getirildi.

Bursaspor'a Süper Lig'den bir transfer daha

SERİK BELEDİYESPOR'LA DA ANILIYORDU

Öte yandan Güray Vural'ın ismi ara transfer döneminde 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Serik Belediyespor'la da ciddi şekilde anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Güray Vural'ın transferdeki geleceği merakla bekleniyor.

ANTALYASPOR PERFORMANSI

2021-2022 sezonundan bu yana Antalyaspor forması giyen deneyimli sol bek, Akdeniz ekibinde çıktığı 130 maçta 6 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Bursaspor'a Süper Lig'den bir transfer daha

2. Lig ekibi Bursaspor'a Süper Lig'den bir transfer daha
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