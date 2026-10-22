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Bursaspor, 12. haftada Ankara Keçiörengücü deplasmanına hazırlanıyor

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Bursaspor, 12. haftada Ankara Keçiörengücü deplasmanına hazırlanıyor
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Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürdü. Pazar günü saat 19.00'da Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi çalışmalarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Yeşil-beyazlıların çalışması pas-pres organizasyonlarıyla devam ederken, antrenman dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Bursaspor, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor arasındaki Trendyol 1. Lig 12. hafta karşılaşması, pazar günü saat 19.00'da Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmada Emre Kargın düdük çalacak. Kargın'ın yardımcılıklarını Furkan Ulu ve Enes Berk Güçlü yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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