Bursalı Gazeteci Enver Akasoy Türkiye Karate Federasyonu'ndan İstifa Etti

Bursalı gazeteci Enver Akasoy, Türkiye Karate Federasyonu yönetimindeki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Uzun yıllar karate ile ilgilenen Bursalı gazeteci Enver Akasoy, Türkiye Karate Federasyonu yönetimindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa dilekçesini federasyona gönderen Akasoy, yaptığı açıklamada, 2021 yılında seçildiği yedek yönetimden art arda yaşanan üst düzey istifaların ardından asil yönetime alındığını ve bu değişikliği tesadüfen internetten öğrendiğini belirterek, "Asil üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Son istifa eden kişinin ardından şahsımın asil yönetim kurulu üyesi olduğunu tesadüfen öğrenmiş bulunuyorum. Türkiye Karate Federasyonu'nun resmi internet sitesine girdiğimde kurumsal sekmesini tıklayınca adımı yönetim kurulu üyeleri arasında görünce doğrusu şaşırdım. Şaşırdım, çünkü bu hususta tarafıma hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Üstelik; ismimin üzerine tıkladığımda özgeçmişim olarak hiç tanımadığım birinin biyografisinin yer alması, beni şaşırttı. 11 Aralık 2021'de önce yedek, sonra istifalarla asili olduğum yönetim kurulu üyeliğinden 19 Eylül 2024 tarihi itibariyle istifa ediyorum" dedi. - BURSA