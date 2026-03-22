Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın PAOK takımını 36-30'luk skorla yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.

Üçevler Spor Tesisleri'ndeki karşılaşmaya iyi başlayan Bursa ekibi, ilk devreyi 19-14 önde kapattı.

İyi oyununu ikinci yarıda da devam ettiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 36-30 galip ayrıldı.

Bursa ekibi, bu sonuçla rövanş öncesi sayı avantajını elde etmiş oldu.

Rövanşta PAOK 5 sayıyla karşılaşmayı kazansa da Bursa Büyükşehir Belediyespor, tur atlayan taraf olacak.

Eşleşmenin ikinci maçı, 28 Mart Cumartesi günü Yunanistan'da oynanacak.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin
