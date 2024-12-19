Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u Deplasmanda Yendi
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u deplasmanda 33-27'lik skorla mağlup etti. İlk yarıyı 16-9 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u deplasmanda 33-27 yendi.
Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 16-9 önde tamamladı.
İkinci yarıda da etkili mücadelesini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 33-27 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor