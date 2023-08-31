Bursa Büyükşehir Belediyespor, Onur Kaya'yı transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bursa Büyükşehir Belediyespor, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Onur Kaya'yı transfer etti. 18 yaşındaki Onur Kaya, Balkan Kupası ve Kupa Voley'de mücadele edecek olan Bursa temsilcisine katıldı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Onur Kaya'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim'de başlayacak lig öncesi Balkan Kupası ile Kupa Voley'de mücadele edecek Bursa temsilcisi, 1,95 metre boyunda ve 19 yaşındaki Onur Kaya'nın transferini tamamladı.

TVF Spor Lisesi ve ardından geçen sezon Tokat Belediye Plevne'de forma giyen Onur Kaya, 2022-2023 sezonunda 18 maçta oynadı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor daha önce iç transferde smaçör Gökhan Gökgöz, orta oyuncu Emre Batur, smaçör Dmitrii Bahov, libero Caner Ergül, smaçör Emre Berat Fırat ve orta oyuncu Fatih Cihan'la sözleşme yenilemiş, libero Semih Çelik, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu, pasör çaprazı Daudi Okello, pasör Gjorgi Gjorgiev, smaçör Mehmet Hacıoğlu, pasör Orçun Ergün ve orta oyuncu Ahmet Samet Baltacı'yı transfer etmişti.