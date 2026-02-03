Haberler

Burhaniye'de jimnastik kursları yoğun ilgi gördü

Burhaniye'de jimnastik kursları yoğun ilgi gördü
Güncelleme:
Atatürk Spor Salonunda düzenlenen jimnastik kurslarına toplam 480 sporcu katılıyor. Eğitmen Pelin Bakır, katılımcıların yarışmalarda elde ettikleri başarıların bu ilgiyi artırdığını belirtti.

Burhaniye ilçesinde, Atatürk Spor Salonunda düzenlenen jimnastik kursları yoğun ilgi gördü. Pelin Bakır'ın eğitmenliğini yaptığı kurslara değişik yaş gruplarında toplam 480 sporcu katılıyor.

Burhaniye'de İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Atatürk Spor Salonunda düzenlediği jimnastik kurslarına 480 sporcu katılıyor. Bayramlarda gösteriler yapan sporcular, katıldıkları yarışmalarda da çok sayıda derece aldı. Sporcuları gruplar halinde çalıştırdıklarını anlatan eğitmen Pelin Bakır, "Sporcularımızın bayramlarda yaptıkları gösteriler ilgi görmektedir. Katıldığımız Federasyon yarışmalarında çok sayda madalya aldık. Bu da kurslarımıza olan ilgiyi artırdı. Kurslarımıza şu anda 480 sporcu katılmaktadır" dedi. - BALIKESİR

