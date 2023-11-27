Burak Haşhaş, Çekya'da Grand Prix 3 Bant U21 Turnuvasını Kazandı

Çekya'nın Ostrava şehrinde gerçekleşen Grand Prix 3 bant U21 turnuvasında milli sporcu Burak Haşhaş şampiyon oldu. Haşhaş, çeyrek finalde Hollandalı Luca Philipoom'a, yarı finalde İspanyol Marcos Morales'e üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Finalde Türk sporcu Selahattin Özkul'u mağlup eden Haşhaş, Longoni Grand Prix'in ilk kazananı oldu.

Çekya'nın Ostrava şehrinde gerçekleşen Grand Prix 3 bant U21 turnuvasında Burak Haşhaş şampiyon oldu.

Milli sporcu Burak Haşhaş çeyrek finalde Hollandalı Luca Philipoom'a karşı 30 ıstakada 35-19, yarı finalde İspanyol Marcos Morales'e 19 ıstakada 35-9 üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Finalde bir diğer Türk sporcu Selahattin Özkul ile karşılaşan ve 30 ıstaka sonunda 35-26 kazanarak şampiyon olan Burak Haşhaş bu sene ilki yapılan Longoni Grand Prix'in ilk kazananı olarak tarihe geçti.