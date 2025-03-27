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Bülent Yenihayat Elazığspor'a Veda Etti

Bülent Yenihayat Elazığspor'a Veda Etti
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Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, kulübe veda ederken mental yorgunluğa dikkat çekti ve Elazığspor'un başarılı günlere döneceğine inandığını ifade etti.

Yolların ayrıldığı Teknik Direktör Bülent Yenihayat, "Başarısızlık yok, mental yorgunluk var. Elazığspor hak ettiği liglere dönecektir" dedi.

Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, düzenlediği basın toplantısı ile kulübe veda etti.

Konuşmasına teşekkür ederek başlayan Yenihayat, "Başta Şahin Şerifoğulları'na, İdris Alan'a, siyasetçilerimize, Serkan Çayır'a, Ahmet ve Mustafa başkana yönetimimize teşekkür ederim. Elazığspor benim için ikinci memleketim oldu" diye konuştu.

Bu sene beklentinin biraz daha yükseldiğini kaydeden Bülent Yenihayat, "Yarışmacı bir takım oluşturmak kolay değil, bu kulübü bu insanlar ayakta tutuyor. Başarısızlık yok, mental yorgunluk var. Elazığspor hak ettiği liglere dönecektir. Bizim söylemediğimiz bir çok şey yayınlandı. Bizi bugüne kadar destekleyen herkese teşekkür ederim. Elazığ artık benim ikinci memleketimdir. Burada çok iyi dostluklar edindik. Alınan karara saygılıyız. İnşallah bizden sonra gelecek kişiler takımı daha iyi yerlere getirecektir. Menfaat Elazığspor olmalı. Maalesef geçen seneki ortamı yakalayamadık. Herkes hakkını helal etsin bizden yana helaldir" ifadelerini kullandı.

"Yenihayat'ın Elazığspor karnesi"

Elazığspor Teknik Direktörlüğü koltuğuna geçtiğimiz sezon oynanan Ergene Velimeşespor maçı sonrası oturan Bülent Yenihayat, Bordo-Beyazlı kulüple hiç yenilgi almadan rüya gibi bir sezonu geride bıraktı ve şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu sezon ise ligin büyük bölümünü domine eden Elazığspor, Teknik Direktör Yenihayat yönetiminde 28 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Özellikle deplasmanda oynanan ve kaybedilen Ankara Demirspor, Diyarbekirspor yenilgileri başarılı çalıştırıcının sonunu hazırladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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