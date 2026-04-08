Milli atıcı Buğra Selimzade, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Milli atıcı Buğra Selimzade, İspanya'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Granada kentindeki organizasyonda erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde mücadele eden Buğra Selimzade, 582 puanla finalde yarışmaya hak kazandı.

Final müsabakasını üçüncü sırada tamamlayan Buğra, bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
