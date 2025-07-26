Buğra Coşgungönül, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Altın Madalya Kazandı

Buğra Coşgungönül, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Altın Madalya Kazandı
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Milli tekvandocu Buğra Coşgungönül, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler 73 kiloda altın madalya elde etti. Türkiye'nin madalya sayısı ise 21'e yükseldi.

Milli tekvandocu Buğra Coşgungönül, Kuzey Makedonya'da devam eden 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda ay-yıldızlı tekvandocu Buğra Coşgungönül, erkekler 73 kiloda altın madalya ile kürsünün zirvesine çıktı.

Elif Naz Köseoğlu ise kızlar +63 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 8'i altın 21'e ulaştı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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