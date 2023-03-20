Bucaspor 1928, Sait Karafırtınalar yönetiminde kaybetmiyor

Bucaspor 1928, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde çıktığı 4 lig maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırmış ve takımın başına Sait Karafırtınalar'ı getirmişti. 54 yaşındaki teknik adam önderliğinde ilk 2 maçında Kırşehir FSK ve Serik Belediye ile berabere kalan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı Kocaelispor ve Sarıyer karşılaşmalarında galip gelmeyi başardı. İzmir temsilcisi, Karafırtınalar yönetiminde hiç kaybetmedi ve şampiyonluk yarışında tekrar çıkışa geçti.

Öte yandan, ligde 1 maç eksiği olan Kocaelispor, 57 puanla liderlik koltuğunda otururken, 55 puanlı Vanspor FK ikinci, 53 puanı bulunan Bucaspor 1928 ise üçüncü sırada yer alıyor. - İZMİR