Bucaspor 1928, Lokman Gör ile yollarını ayırdı

Bucaspor 1928, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Lokman Gör ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, dış transferde takviyelerini gerçekleştirirken iç transferde de kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırıyor. İzmir ekibi, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Lokman Gör'ün yeni sezonda takımda olmayacağı duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama, "Futbolcumuz Lokman Gör ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR