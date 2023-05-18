Bucaspor 1928, Karafırtınalar yönetiminde 1 kez kaybetti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Sait Karafırtınalar yönetiminde çıktığı 15 lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Sait Karafırtınalar yönetiminde çıktığı 15 lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, sezonun son bölümlerine doğru işler kötü gidince Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar'la yollarını ayırdı ve takımın başına Sait Karafırtınalar'ı getirdi. 54 yaşındaki teknik adamla iyi bir ritim yakalayan Bucaspor 1928, çıktığı 15 lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 36 puan toplayan Karafırtınalar, sezonu ikinci sırada tamamlayıp sarı-lacivertlilere Spor Toto 1. Lig için final oynama hakkı kazandırdı.

Öte yandan Sait Kara Fırtınalar yönetiminde Bucaspor 1928, 27 gol atıp, ağlarında sadece 8 gol gördü. - İZMİR