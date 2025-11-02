Haberler

Bucaspor 1928 Dibe Vurdu: Sonunculuk Tehlikesi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, eski oyuncularına olan borçları ve FIFA yasakları nedeniyle transfer yapamıyor. Maddi sıkıntılar sebebiyle birçok önemli oyuncusunu kaybeden takım, son maçında İskenderunspor'a 1-0 yenilerek 2 puanla sonunculukta kaldı. Taraftarlar, kulübe sahip çıkılması gerektiğini savunuyor.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 adeta dibe çöktü. Bucaspor'un eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan yasak alınca transfer yapamayan, maddi sıkıntılar yüzünden de birçok as oyuncusuyla yollarını ayırmak durumunda kalan sarı-lacivertliler 10'uncu maçında İskenderunspor'a evinde 1-0 yenilerek 2 puanla sonunculukta kaldı. Sadece 2 beraberlik elde edip 8 maçını kaybeden Bucaspor 1928, kümede kalma umutlarını tüketmeye başladı. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden tepkiler ortaya koydu. Bucaspor 1928'in 3'üncü Lig'e sürüklendiğini ifade eden futbolseverler herkesin kulübe sahip çıkması gerektiği görüşünde birleşti.

