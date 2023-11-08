Bucaspor 1928, çıkışını sürdürmek için tehlikeli maçlara çıkacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Serik Belediyespor'u 2-0 yenerek 7'nci sıradan 4'üncü basamağa tırmanan Bucaspor 1928, fikstür avantajını da eline aldı.

Lider Esenler Erokspor'un 5 puan gerisinde yer alan 22 puanlı İzmir ekibi, önümüzdeki 3 maçında tehlikeli bölgeden kurtulma mücadelesi veren rakiplerini yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak. Bu hafta deplasmanda düşme hattında yer alan 8 puanlı Kırşehir FSK ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, gelecek hafta düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan 10 puanlı Kırklarelispor'u konuk edecek. Bucaspor, bir sonraki hafta ise düşme hattındaki 6 puanlı Zonguldak Kömürspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi bu periyotta 9 puanı hanesine yazdırıp zirve yarışına ağırlığını koymayı hedefliyor.