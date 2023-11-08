Bucaspor 1928, çıkışını sürdürmek için tehlikeli maçlara çıkacak
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Serik Belediyespor'u yenerek 4'üncü sıraya yükselen Bucaspor 1928, önümüzdeki maçlarda düşme hattından kurtulma mücadelesi veren rakiplerini yenmeye çalışacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Serik Belediyespor'u 2-0 yenerek 7'nci sıradan 4'üncü basamağa tırmanan Bucaspor 1928, fikstür avantajını da eline aldı.
Lider Esenler Erokspor'un 5 puan gerisinde yer alan 22 puanlı İzmir ekibi, önümüzdeki 3 maçında tehlikeli bölgeden kurtulma mücadelesi veren rakiplerini yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak. Bu hafta deplasmanda düşme hattında yer alan 8 puanlı Kırşehir FSK ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, gelecek hafta düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan 10 puanlı Kırklarelispor'u konuk edecek. Bucaspor, bir sonraki hafta ise düşme hattındaki 6 puanlı Zonguldak Kömürspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi bu periyotta 9 puanı hanesine yazdırıp zirve yarışına ağırlığını koymayı hedefliyor.