Bu nasıl kutlama Balotelli! Galatasaray'a gol atan Yunus'un kafasını tekmeledi

Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, Süper Lig'in 18. haftasında sarı-kırmızılı takımı yıkan futbolcu oldu. Karşılaşmada atılan 2 golde de imzası olan 21 yaşındaki futbolcuyu, takım arkadaşı Balotelli ilginç bir şekilde kutladı.

YUNUS AKGÜN GOLE SEVİNMEDİ

Adana Demirspor'u öne geçiren golü atan Yunus Akgün sakin kalıp sevinmezken, Balotelli'nin yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı. İtalyan yıldız, ayağını Yunus'un kafa hizasına kaldırarak 22 yaşındaki futbolcuya hafifçe tekme attı. O anlar sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.