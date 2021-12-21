Bu nasıl kutlama Balotelli! Galatasaray'a gol atan Yunus'un kafasını tekmeledi
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Mavi Şimşekler'in ilk golünü atan Yunus Akgün'ü Balotelli'nin kutlama şekli ise sosyal medyaya damga vurdu. İtalyan yıldız gol sevincini yaşarken bacağını Akgün'ün kafa seviyesine kaldırarak hafifçe tekme attı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, Süper Lig'in 18. haftasında sarı-kırmızılı takımı yıkan futbolcu oldu. Karşılaşmada atılan 2 golde de imzası olan 21 yaşındaki futbolcuyu, takım arkadaşı Balotelli ilginç bir şekilde kutladı.
YUNUS AKGÜN GOLE SEVİNMEDİ
Adana Demirspor'u öne geçiren golü atan Yunus Akgün sakin kalıp sevinmezken, Balotelli'nin yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı. İtalyan yıldız, ayağını Yunus'un kafa hizasına kaldırarak 22 yaşındaki futbolcuya hafifçe tekme attı. O anlar sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.