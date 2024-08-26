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Bu kadarı tesadüf olamaz! Fred varsa Fenerbahçe kaybetmiyor

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Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fred ile ligde çıktığı 26 maçta hiç kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Fred'in oynadığı 26 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı ve bu maçlarda 23 kez galip geldi. Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Fred ile ilginç bir seriye imza attı.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezondan bu yana 31 yaşındaki Fred'in ligde oynadığı 26 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Kanarya, söz konusu maçlarda 23 kez rakiplerini mağlup edip, 3 kez de berabere kaldı.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe'ye 9 milyon 750 bin euro bonservisle transfer olan Fred, takımıyla çıktığı 38 maçta 6 gol attı ve 9 asist yaptı. Fred'in attığı 6 golün de deplasmanda olması dikkat çekti. Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

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