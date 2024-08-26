Bu kadarı tesadüf olamaz! Fred varsa Fenerbahçe kaybetmiyor

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Fred ile ilginç bir seriye imza attı.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezondan bu yana 31 yaşındaki Fred'in ligde oynadığı 26 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Kanarya, söz konusu maçlarda 23 kez rakiplerini mağlup edip, 3 kez de berabere kaldı.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe'ye 9 milyon 750 bin euro bonservisle transfer olan Fred, takımıyla çıktığı 38 maçta 6 gol attı ve 9 asist yaptı. Fred'in attığı 6 golün de deplasmanda olması dikkat çekti. Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.