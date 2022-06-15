Bu iş bitti! Trezeguet'nin menajeri Trabzonspor ile son şartları görüşmek için İstanbul'a geliyor

Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezonda da iddialı olmak adına kadrosunu güçlendirmek istiyor. Kasımpaşa'da yıldızı parlayan ve Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağlamaya çok yakın.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trezeguet'nin temsilcisi Trabzonspor ile sözleşme detaylarını görüşmek için İstanbul'a geliyor. Trabzonspor'un Trezeguet için teklifi 3 milyon Euro + Sonraki satıştan pay %15. Premier Lig temsilcisi Aston Villa ise 4 milyon euro talep ediyor. Mısırlı kanat oyuncusunun maaş beklentisi ise 2.5 milyon euro. Kulüpler arası görüşmeler sürüyor.

64 GOL KAYDETTİ

İki ayağını da etkili kullanan 27 yaşındaki futbolcu kariyerinde çıktığı 330 maçta 64 gol ve 47 asist ile oynadı. Son olarak Başakşehir forması giyen oyuncu, sezonu 13 maçta 6 gol 3 asist ile tamamladı.

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