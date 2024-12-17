"Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?" sorusuna Erden Timur'dan tek kelimelik yanıt

Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşılaşırken mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 4-3'lük üstünlüğü ile tamamlandı.

"HERKES BİRLİK OLSUN"

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, 4-3 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası konuştu. 90+8'de gelen galibiyeti değerlendiren Erden Timur, "Herkes birlik olsun. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞUN HABERCİSİ Mİ?"

"Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?" sorusuna yanıt veren Timur, "İnşallah." dedi. Erden Timur, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçı RAMS Park'ta yerinden takip etti.

ASLAN, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 41 puana ulaşırken, Trabzonspor 16 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.