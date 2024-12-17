"Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?" sorusuna Erden Timur'dan tek kelimelik yanıt
Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, maçın sonucunu değerlendirdi ve 'Herkes birlik olsun. Her şey çok güzel olacak.' ifadelerini kullandı. Timur, 'Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?' sorusuna ise 'İnşallah.' yanıtını verdi.
Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşılaşırken mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 4-3'lük üstünlüğü ile tamamlandı.
"HERKES BİRLİK OLSUN"
Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, 4-3 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası konuştu. 90+8'de gelen galibiyeti değerlendiren Erden Timur, "Herkes birlik olsun. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLUĞUN HABERCİSİ Mİ?"
"Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?" sorusuna yanıt veren Timur, "İnşallah." dedi. Erden Timur, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçı RAMS Park'ta yerinden takip etti.
ASLAN, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 41 puana ulaşırken, Trabzonspor 16 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.