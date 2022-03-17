Bu bakış her şeyi anlatıyor! Galatasaray taraftarı önüne çıkan Barcelona'nın yıldızları neye uğradığını şaşırdı
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Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'yı ağırladı. İspanyol devinde karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolcular adeta neye uğradığını şaşırdı. Sarı-kırmızılı taraftarların ıslıkladığı futbolcular büyük bir şok yaşarken, Barcelona sosyal medya hesabından o anlar "Ne atmosfer ama" diye paylaşıldı.
Galatasaray ile Barcelona, Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. İspanyol devinin dünyaca ünlü yıldızları ise Türk taraftarlar karşısına çıkınca adeta neye uğradığını şaşırdı.
BARCELONA'NIN YILDIZLARI ŞAŞTI KALDI
Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Barcelonalı futbolcular, Galatasaray taraftarının ıslıklı tepkisiyle karşılaştı. Tribünlerden gözünü ayıramayan İspanyol devinin yıldızlarının oldukça şaşırmış görüntüleri kameralara yansıdı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Barcelona, "Ne atmosfer ama" ifadelerini kullandı.
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022