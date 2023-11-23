Bozyazı Anadolu Lisesi Voleybol Takımı Kaymakamı Tarafından Kabul Edildi

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Okullar Arası Erkekler Voleybol müsabakalarında il ikincisi olan Bozyazı Anadolu Lisesi Voleybol Takımını kabul etti.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği ve 13 ilçe takımının katıldığı Okullar Arası Erkekler Voleybol karşılaşmalarında il ikincisi olan Bozyazı Anadolu Lisesi Voleybol Takımı, aldıkları kupa ve madalyalarla Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nu ziyaret etti.

Bozyazı Anadolu Lisesi Müdürü Lütfi Yılmaz, müdür yardımcısı Arife Kart ve beden eğitimi öğretmenleri Hıdır Derin ile Mehmet Çakır'da ziyarette voleybol takımını yalnız bırakmadı. 3-7 Aralık tarihlerinde Karaman'da yapılacak olan Türkiye Okullar Arası Erkekler Voleybol grup karşılaşmalarında Mersin'i temsil edecek olan takımı ve öğretmenleri kutlayan Topsakaloğlu, başarılarının devamını diledi. Öğrencilerle sohbet eden Topsakaloğlu, "Hepinizi kutlarım. Katılacağınız grup müsabakalarında Mersin'i ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek derece ile döneceğinize inancım sonsuz" dedi. - MERSİN