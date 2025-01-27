Bozüyük Vitraspor Deplasmanda Hendekspor'a 3-2 Mağlup Oldu
Bölgesel Amatör Ligi 9. Grup'ta mücadele eden Bozüyük Vitraspor, deplasmanda Hendekspor'a 3-2 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Maçta Hendekspor'un bulduğu 3 gole karşılık, Vitraspor sadece 2 gol atabildi.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup'ta yer alan Bozüyük Vitraspor, deplasmanda Hendekspor'a 3-2 mağlup oldu.
Maçın 12. dakikasında ev sahibi takım Hendekspor oyuncusu Burak Toker topu ağlarla buluşturdu 1-0. Oyun kontrolünü elinde tutan Hendekspor, dakika 31'de Ümit Koz'un bulduğu golle skoru 2-0'a taşıdı. Maçın ilk yarısı ev sahibi takım 2-0 üstün kapadı. Maçın ikinci yarısında Hendekspor oyuncusu Feyyaz Aydil 54. dakikada attığı golle skoru 3-0'a taşıdı. Baskısını artıran Bozüyük Vitraspor dakika 77'de Doğukan Ünal ve dakika 90+1'de Eren Yalçın'ın bulduğu gollerle skoru 3-2'ye getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Bozüyük Vitraspor deplasmandan 3-2 mağlup ayrıldı. - BİLECİK