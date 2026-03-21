Boyu ayrı yaşı ayrı olay! 2.03'lük rakibi yanında cüce gibi kalıyor

Basketbol dünyasında dikkat çeken bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Genç oyuncu Olivier Rioux'nun boyu görenleri hayrete düşürdü.

TAM 2.36 BOYUNDA

Henüz 18 yaşında olan Olivier Rioux'nun 2.36'lık boyu büyük şaşkınlık yarattı. Genç oyuncunun hala uzama ihtimalinin bulunması ise dikkat çekti.

YANINDAKİ RAKİP BİLE ŞAŞIRDI

Görüntülerde Rioux'nun yanında duran 2.03 boyundaki rakibinin bile fark karşısında şaşkınlık yaşadığı görüldü. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.