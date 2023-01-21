Fatih Terim'i geride bıraktı! Galatasaray tarihinin en iyi hocası Okan Buruk
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Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste 12'nci resmi maçını kazandı. Buruk, 1959'dan sonra üst üste 12 resmi maç kazanan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine geçti. Buruk, ligde yakaladığı seriyle de Fatih Terim'i geride bıraktı.
Sezon başında Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı kulübe ihtişamlı günlerini yaşatıyor. Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın kulüp tarihinde yeni rekorlar kırıldı.
12 MAÇ OLDU
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1959'dan sonra üst üste 12 resmi maç kazanan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine geçti.
DENİZLİ, HOLLMAN VE TERİM'İ GERİDE BIRAKTI
Ligde üst üste 9 maç kazanan Okan Buruk, Mustafa Denizli, Reiner Hollman ve Fatih Terim'i geride bırakarak Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında en uzun galibiyet serisi yakalayan teknik adam oldu.