Galatasaray, Süper Lig'de 1978-79 sezonundan bu yana ilk 11 maçın ilk yarısında gol yemeyen tek takım oldu. Kasımpaşa maçının ilk yarısını 1-0 önde kapatarak, 45 sezon sonra bir ilke imza atan sarı-kırmızılı ekip, bu seriyi yakalayan ilk takım oldu.

Böylesi bir daha zor gelir! Galatasaray'dan 45 sezon sonra bir ilk

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek namağlup yoluna devam eden Galatasaray, 45 sezon sonra bir ilki gerçekleştirdi.

45 SENE SONRA BİR İLK

Kasımpaşa maçının ilk yarısında da gol yemeyen Galatasaray, 1978-79 sezonunda Trabzonspor'dan (16 maç) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 11 maçının ilk yarısında gol yemeyen tek takım oldu.

TRABZONSPOR BAŞARMIŞTI

Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı ilk 11 maçında da ilk yarıda gol yemedi ve 1978-79 sezonunda Trabzonspor'un yakaladığı seriden bu yana bunu başaran ilk takım olarak kayıtlara geçti.