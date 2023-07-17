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Böyle şampiyonluk kutlaması görülmedi! Bitiş düdüğüyle birlikte göğüslerini açtı

Spor Haberleri

Onlyfans ünlüsü Daniella Hemsley, Kingpyn Boxing'de yaşadığı şampiyonluk sevincini göğüslerini açarak kutladı. Ünlü yıldızın o anları kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme aldı.

OnlyFans yıldızı olan Daniella Hemsley, katıldığı bir şov programında yaşadığı şampiyonluk sevincini göğüslerini açarak kutladı.

"BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE BERABER GÖĞÜSLERİNİ AÇTI"

Dublin'de karşılaştığı rakibi Aleksandra Daniel'i mağlup eden Hemsley, yaptığı sevinç hareketiyle maçın önüne geçti. Ünlü yıldız, yaşadığı sevinç sonrası izleyicilere kameralara dönerek göğüslerini açtı.

MİLYONLARCA İZLENDİ

Güzel yıldızın göğüslerini açtığı o anlar sosyal medya üzerinden yayınladı. Video kısa süre içinde milyonlarca izlenme aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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