BOTAŞ, İlkem Yapı Tarsusspor'u 87-84 yendi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında BOTAŞ, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 87-84 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Hasan Ok, Özkan Çağlayan
İlkem Yapı Tarsusspor: Büşra Akgün 17, Palenikova 24, Cave 22, Davis, Robinson 20, Kübra Erat, Işılay Eğin 1, Aysude Yıldıztekin, Merve Uygül Bostancı
BOTAŞ: Weaver 19, Mack 20, Manolya Kurtulmuş 5, Allen 13, Ronahi Zilan Kıran, Saliha Mandıracı 6, Nihal Güngör Yıldırım 9, Deniz Üstün, Reimer 15
1. Periyot: 15-22
Devre: 41-45
3. Periyot: 64-69
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında BOTAŞ, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 87-84 yendi.
Kaynak: AA / Spor