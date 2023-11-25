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BOTAŞ, İlkem Yapı Tarsusspor'u 87-84 yendi

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında BOTAŞ, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 87-84 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Hasan Ok, Özkan Çağlayan

İlkem Yapı Tarsusspor: Büşra Akgün 17, Palenikova 24, Cave 22, Davis, Robinson 20, Kübra Erat, Işılay Eğin 1, Aysude Yıldıztekin, Merve Uygül Bostancı

BOTAŞ: Weaver 19, Mack 20, Manolya Kurtulmuş 5, Allen 13, Ronahi Zilan Kıran, Saliha Mandıracı 6, Nihal Güngör Yıldırım 9, Deniz Üstün, Reimer 15

1. Periyot: 15-22

Devre: 41-45

3. Periyot: 64-69

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında BOTAŞ, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 87-84 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Servet Tazegül Çağlayan ING Bank Spor Haberler

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